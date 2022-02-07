Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно об учениях в российских компаниях на случай санкций Запада

Иван Юминов

Экономика
Стало известно об учениях в российских компаниях на случай санкций Запада
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в понедельник, 7 февраля.

— Как стало известно The Bell, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение в Украину. Совещания проводились по итогам стресс-тестов («учений») российских компаний и системно значимых банков, рассказали The Bell три источника, близких к правительству, — говорится в сообщении.

Доклады, по данным издания, уже предоставили «Аэрофлот», РЖД и «Почта России». Учения предполагали запрет на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.

По словам источника, организации бодро отчитываются, но в частных разговорах называют ситуацию «катастрофой». Так, при ограничениях на конвертацию рубля в доллар, евро и фунт у российских банков появится проблема с рефинансированием внешнего долга, уточнил другой собеседник.

Стресс-тесты провели все системно значимые банки. Источник из крупного госбанка подытожил, что организации в части инфраструктуры смотрят лишь на китайских подрядчиков, отмечает The Bell.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

Читайте также:
Банки СМИ Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте