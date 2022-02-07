Стало известно об учениях в российских компаниях на случай санкций Запада

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Российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в понедельник, 7 февраля.

— Как стало известно The Bell, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение в Украину. Совещания проводились по итогам стресс-тестов («учений») российских компаний и системно значимых банков, рассказали The Bell три источника, близких к правительству, — говорится в сообщении.

Доклады, по данным издания, уже предоставили «Аэрофлот», РЖД и «Почта России». Учения предполагали запрет на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.

По словам источника, организации бодро отчитываются, но в частных разговорах называют ситуацию «катастрофой». Так, при ограничениях на конвертацию рубля в доллар, евро и фунт у российских банков появится проблема с рефинансированием внешнего долга, уточнил другой собеседник.

Стресс-тесты провели все системно значимые банки. Источник из крупного госбанка подытожил, что организации в части инфраструктуры смотрят лишь на китайских подрядчиков, отмечает The Bell.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.