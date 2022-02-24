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Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из международной финансовой системы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из международной финансовой системы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические партнеры РФ не должны выталкивать страну из международной финансовой системы. Об этом президент заявил в четверг, 24 февраля, на встрече с представителями крупного бизнеса.

— Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут, — отметил президент.

По словам Путина, Россия остается частью мировой экономики. Поэтому она не собирается наносить ущерб системе, частью которой сама же и является, передает РИА Новости.

7 февраля издание The Bell сообщило, что российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, по его информации, провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за «вторжение» на Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали введение запрета на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.

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