Канада ввела санкции против членов Совета безопасности РФ

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Власти Канады ввели санкции против членов Совета безопасности РФ. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Он уточнил, что санкции коснутся министра обороны России Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанов и министра юстиции Константина Чуйченко. Также Канада вводит дополнительный пакет экономических санкций в отношении России в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины.

— Мы вводим дополнительные жесткие санкции. Эти санкции направлены против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей, — заявил Трюдо.

По его словам, все выданные до этого России экспортные разрешения теперь аннулируются, передает ТАСС.

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они коснутся ВТБ, Аэрофлота и Ростеха. По его словам, Великобритания будет прикладывать усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.