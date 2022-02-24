Байден заявил об отсутствии планов отключать Россию от SWIFT

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США не планируют отключать Россию от от международной банковской системы SWIFT. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил американский президент Джо Байден.

Об этом президент заявил, выступая в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Байдену задали вопрос о вероятности отключения России от SWIFT, передает Youtube-канал Белого дома.

— Это всегда остается возможным вариантом действий. Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа, — ответил американский президент.

Также Байден сообщил о введении Америкой санкций в отношении четырех крупных российских банков, в том числе ВТБ.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что отключение России от SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал Центробанк.