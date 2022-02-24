Политолог объяснил, могут ли отключить Россию от международных банковских систем

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Отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. Маловероятен подобный сценарий и в отношении международных платежных систем. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, система международных расчетов SWIFT не принадлежит Соединенным Штатам Америки.

— Она находится в Европе и действует на основе кооперации десятков тысяч банков, облегчая проведение платежей в электронной форме между банками. Россия участвует в мировой торговле, и отключение ее от этой системы может нанести колоссальный ущерб мировой торговле, потому что ее никто не прекратит, несмотря на санкции. А как тогда будут вестись расчеты? — отметил специалист.

По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал Центробанк.

Теоретически Россия готова и к отключению от международных платежных систем, однако до этого, скорее всего, не дойдет, подчеркнул политолог.

— Существует внутренняя система расчетов по банковским карточкам — система «МИР», которая уже введена и работает. Вряд ли меры затронут международные платежные системы, такие как Visa или Mastercard, потому что им самим тогда будет нанесен достаточно большой ущерб. Но в любом случае Россия застрахована, никаких катастрофических последствий это не будет иметь для российской банковской системы, — резюмировал собеседник «ВМ».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что в четверг, 24 февраля, Америка вместе с партнерами и союзниками введет «жесткие санкции» в отношении России. Он также уточнил, что Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине.