Байден подтвердил, что США и их союзники введут санкции против России 24 февраля

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что в четверг, 24 февраля, США вместе с союзниками и партнерами введут жесткие санкции в отношении России.

Он также уточнил, что Штаты продолжат оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

Байден также заявил, что в четверг, 24 февраля, выступит с обращением к американцам, в котором будет говориться о дальнейших шагах в отношении РФ на фоне ее «агрессивных» действий против Украины. По словам американского лидера, он также встретится с лидерами стран G7.

В последнее время ситуация в Донбассе обострилась. Украинская власть сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

До этого стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.