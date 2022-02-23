США объявили о введении санкций против ВЭБ, Промсвязьбанка и их дочерних компаний

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Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний. Об этом сообщается в распространенном во вторник, 22 февраля, пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что санкции вводятся в связи с признанием Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и в ответ на решение Кремля о «развертывании российских войск в этих регионах».

В черные списки США попали сыновья Александра Бортникова, Сергея Кириенко и Михаила Фрадкова. ​

Санкции против Промсвязьбанка (ПСБ) включают также 17 его дочерних, в том числе финансовых и технологических, предприятий.

Кроме того, американские власти ввели санкции в отношении пяти коммерческих судов, которые принадлежат компании «ПСБ Лизинг» — дочернего предприятия Промсвязьбанка. В банковской сфере, помимо ПСБ, под ограничительные меры попал ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в России, Белоруссии, на Украине и в Гонконге.

Центробанк, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния РФ были внесены в специальный список Минфина США, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. В него попадают учреждения, против которых введены «менее чем полностью блокирующие санкции», в отличие от обычных перечней.

Футбольный клуб ЦСКА попал под новые санкции Соединенных Штатов. Футбольная команда была признана активом ВЭБа. ЦСКА оказался в числе дочерних структур банка, которые попали под американские ограничения.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее.