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Футбольный клуб ЦСКА попал под новые санкции Соединенных Штатов

Юлия Курганова

Спорт
Футбольный клуб ЦСКА попал под новые санкции Соединенных Штатов
Фото: Пресс-служба ЦСКА

Российский футбольный клуб ЦСКА попал под действие новых санкций Соединенных Штатов. Об этом сообщается во вторник, 22 февраля, на официальном сайте Министерства финансов США.

Футбольная команда была признана активом ВЭБа. ЦСКА оказался в числе дочерних структур банка, которые попали под американские ограничения.

Кроме того, под санкциями оказались Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.

Байден введет масштабные санкции против России из-за Донбасса. Президент США заявил, что введет санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР. Так, ограничительные меры затронут суверенный долг России. Признание суверенитета республик, по словам американского лидера, отрезало от Украины «большой кусок».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее.

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