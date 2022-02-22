Байден введет масштабные санкции против России из-за Донбасса

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Президент США Джо Байден заявил, что введет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.

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21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также коснутся 27 физических и юридических лиц, добавил он.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.