ЕС включил в черный список 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР

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ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник, 22 февраля.

— Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Этот пакет санкций будет очень болезненным для России, — сказал дипломат.

Ограничительные меры также коснутся 27 физических и юридических лиц, добавил он. Санкции не обладают волшебным действием, но станут болезненными для фигурантов, добавил дипломат. При этом президент России Владимир Путин не фигурирует в списке, приводит слова Борреля Franceinfo.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.