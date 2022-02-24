Евросоюз ввел санкции против Шойгу, Симоньян, Захаровой и еще около 400 граждан России

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз ввел санкции в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР. Известно, что в черный список вошли почти 400 россиян. Отмечается, что персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей. Эта информация следует из постановления о санкциях, опубликованного в Официальном журнале ЕС в ночь на четверг, 24 февраля.

Отмечается, что всем гражданам России, которые вошли в список, запрещен въезд в Евросоюз и доступ к их банковской системе.

Так, в санкционный список вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, общественный деятель и руководитель ресурса News Front Константин Кнырик, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Помимо этого, в черный список включили всех депутатов Госдумы, которые отдали свой голос в поддержку независимости ЛНР и ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.