ЦБ и правительство поддержат банки, попавшие под санкции

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Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться Банком России и правительством. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, «ФК Открытие», «Сбербанке», Промсвязьбанке, банке «Россия» и финансовых организациях, которым ограничили выход на рынок капитала Соединенных Штатов.

— Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и ЦБ эти планы оценивает «как адекватные ситуации», — передают «Ведомости» слова из сообщения.

В обычном режиме свою работу продолжат все банковские услуги. Также все операции будут осуществляться в рублях. Помимо этого, ЦБ готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.

До этого американский лидер объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразилмнение о том, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

24 февраля Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков. По его словам, американские санкции коснутся банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов.