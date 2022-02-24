Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

Фото: Администрация президента РФ

Россию необходимо отключить от международной платежной системы SIFT из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент Чехии Милош Земан.

— РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии, — передает его слова РИА Новости.

Политик выразил поддержку украинским гражданам и призвал ужесточить санкции в отношении РФ.

До этого директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев сообщил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. Маловероятен подобный сценарий и в отношении международных платежных систем.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что в четверг, 24 февраля, Америка вместе с партнерами и союзниками введет «жесткие санкции» в отношении России. Он также уточнил, что Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

24 февраля в 10:00 торги на российской бирже возобновились, сообщили на сайте торговой площадки. О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина. По словам эксперта, ситуация после открытия торгов на российской бирже будет «катастрофической».

В ночь с 23 на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. По словам лидера государства, такое решение потребовалось принять на фоне обострившейся на Украине обстановки. Путин отметил, что она требует незамедлительных действий.