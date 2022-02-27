В Германии заявили, что попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

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Все российские банки, попавшие под санкции западных стран, исключат из SWIFT. Об этом сообщили в субботу, 26 февраля, в пресс-службе правительства ФРГ по итогам переговоров западных лидеров.

Решение об усилении санкций приняли Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Европейская комиссия.

— Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность, — сказано в сообщении.

Также западные страны ограничили возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Кроме того, будет ликвидирована возможность для состоятельных российских граждан получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Европейский союз вместе со своими партнерами планирует лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В случае отказа РФ прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, добавили в Минфине Германии, передает РИА Новости.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.