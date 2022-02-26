Песков заявил о заблаговременной готовности РФ к санкционным мерам Запада

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Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 февраля.

Он также назвал накануне введенные санкции в отношении российской стороны «весьма серьезными».

— Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, — цитирует РИА Новости слова Пескова.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.