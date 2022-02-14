Эксперт объяснил, зачем в России хотят ввести маркировку электроники

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Маркировка электроники позволит отслеживать товары этой категории на территории РФ, а также уничтожит серый рынок. Эту точку зрения в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Маркировка электронных товаров, так же как и маркировка любых товаров, — это инструмент, который призван обеспечить полную прослеживаемость товаров на территории России и таким образом убрать серый рынок. То есть если кто-то в чемодане что-то провозит, то продать такой товар будет крайне сложно, потому что будет понятно, что он не был маркирован, — объяснил эксперт.

По мнению Муртазина, маркировка в первую очередь ударит по продавцам серой электроники. Они, как правило, ведут свой небольшой бизнес в обход уплаты налогов. При этом он подчеркнул, что в настоящее время серый рынок в России незначителен.

— Если говорить про смартфоны, то серый рынок — это около двух процентов от всех продаж в стране. В основном он сформирован крупными компаниями (Apple, Samsung) и частично другими. Но и в целом в электронике серый рынок незначительный. Проблема серого рынка электроники в России уже примерно 10 лет остро не стоит, — рассказал аналитик.

Он также отметил, что введение маркировки практически никак не скажется на потребителях, так как цена товаров увеличится незначительно. Например, условный смартфон, который стоит 30 тысяч, подорожает всего на 200 рублей.

Эксперт полагает что, утилизационный сбор, который могут ввести вместе с маркировкой, может увеличить стоимость электроники до пяти процентов в зависимости от категории устройства и других факторов.

— Утильсбор может повлиять на стоимость, но, опять же, несильно. Во-первых, этот сбор не будет применяться повсеместно. Во-вторых, производители его могут частично компенсировать из своего кармана, — заключил собеседник «ВМ».

С 1 марта текущего года правительство задумало начать эксперимент: на добровольной основе производителям и импортерам электроники предлагается принять участие в маркировке гаджетов. Маркировать планируется мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и даже печатные платы — всего двадцать шесть категорий. Подробнее о том, как это может отразиться на стоимости гаджетов для россиян, читайте в материале «ВМ».