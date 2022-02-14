«Есть два нюанса»: как вырастут цены на гаджеты после введения маркировки электроники

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Маркировка товаров в российской действительности — не редкость. Сегодня никого не удивить «чипированными» лекарствами, шубами, сигаретами, шинами и массой других продуктов питания и народного потребления. Теперь очередь дошла и до электроники. При этом речь идет не только о маркировке, но и параллельно вводимом с ней утилизационном сборе. Как это может отразиться на стоимости гаджетов для россиян, «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов.

С 1 марта текущего года правительство задумало начать эксперимент — на добровольной основе производителям и импортерам электроники предлагается принять участие в маркировке гаджетов. По сообщению газеты «Коммерсантъ», маркировать планируется мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и даже печатные платы — всего двадцать шесть категорий.

Традиционное объяснение необходимости маркировки — защита потребителей от подделок. Однако в случае с электроникой «есть два нюанса», которые способны сильно напрячь кошелек того самого потребителя, во благо которого все и делается.

Первый из них — сама маркировка. Каждая единица товара, маркируемая производителем или импортером, попадает в единую базу Центра развития перспективных технологий. Естественно, процесс признания подлинности товара посредством уникальных кодов не бесплатен. Таким образом, уже на сегодняшний день конечный потребитель оплачивает «дополнительный сбор» на все — начиная с пачки сигарет и заканчивая парой обуви как для себя, так и для «четырехколесного друга».

Однако в случае с электроникой есть и второй нюанс. Параллельно с маркировкой планируется ввести утилизационный сбор. При этом уточняется, что российским производителям сбор могут компенсировать, а импортеры, уже уплачивающие экологический сбор, в который входит утилизация, по факту заплатят за одну и ту же опцию дважды.

По мнению финансиста Александра Егорова, вводимый утильсбор вполне может быть направлен на поддержку национального производителя, поскольку приоритеты очевидны.

— Честно говоря, я не очень себе представляю процесс маркировки электронных компонентов, а уж тем более введение каких-либо сборов на каждый из них. Печатные платы порой состоят из сотен, тысяч элементов. И эти элементы, как правило, имеют зарубежное происхождение. Очевидно, что ни одно зарубежное предприятие не пойдет на маркировку своей продукции в угоду чьим-то желаниям — они просто переориентируются на другие рынки, — отмечает эксперт. — В этом случае пострадают не только российские потребители, но и производители, собирающие изделия на территории нашей страны.

Солидарен с данным мнением и глава компании по производству и монтажу печатных плат Сергей Лысенков. Как он считает, маркировка электронных компонентов не только увеличит стоимость конечного изделия, но и под большой вопрос поставит сроки их импорта.

— Проблемы производства в данном контексте очевидны, — подчеркнул эксперт. — Как очевидно и то, что любой «лишний» сбор в итоге ляжет на плечи потребителя. Насколько вырастут цены сейчас, конечно, сложно сказать. Электроника — все-таки для большинства не является товаром первой необходимости. Купив тот же смартфон один раз, многие используют его годами. А заводы продолжают работать, выпускать новую продукцию, платя за свет, аренду, расходные материалы, налоги, зарплату.

В Ассоциации разработчиков и производителей электроники также признают, что, если требование маркировки распространится на все составляющие устройств, это грозит производственными проблемами.

Возвращаясь к возможному внедрению утилизационного сбора, Александр Егоров отмечает, что пока даже нет механизма его расчета.

— Очевидно, что данный сбор не может быть одинаковым для печатной платы и ноутбука, в котором эта плата стоит, — добавил он. — Возможно, речь будет идти о каком-то количестве процентов от стоимости товара.

Сергей Лысенков, в свою очередь, отметил, что дополнительная финансовая нагрузка неизбежно ляжет на производителей. Он предположил, что конечная стоимость товара в итоге, помимо инфляции, приплюсует еще полпроцента–процент.