«Удар придется на малоимущих»: почему в России растут цены на хлеб

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Погодные условия зимы 2021–2022 годов вселяют в аграриев оптимизм. Большое количество снега и щадящие температуры вполне могут поспособствовать сбору хорошего урожая озимых. Но могут ли россияне при воплощении этих прогнозов в жизнь рассчитывать на снижение цен на хлебобулочные изделия? «Вечерняя Москва» спросила у специалистов Российской Гильдии пекарей и кондитеров.

По изобилию осадков нынешняя зима вполне способна посоперничать с сезоном девятилетней давности, установившим абсолютный исторический рекорд метеонаблюдений по данному показателю. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за того, что снега очень много, сходить он будет до второй декады апреля.

При этом обилие зимних осадков благотворно влияет на природу. Неслучайно у русского народа есть пословица «Много снега — много хлеба». И сегодня аграрии, по прогнозу экспертов, вправе рассчитывать на высокий урожай озимых культур.

Но могут ли граждане при сильно возросшем предложении зерна, согласно законам рыночной экономики, рассчитывать на снижение цен? Увы, нет, констатировали специалисты Российской Гильдии пекарей и кондитеров.

Так, обращаясь к статистике Росстата по валовым сборам сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации в период 2017–2021 годов, при рекордных сборах урожая цены на зерно неизменно росли.

В среднем ежегодно в стране собиралось 78,9 миллиона тонн пшеницы озимой и яровой и 1,9 миллиона тонн озимой и яровой ржи.

— В России уже много лет, и так будет в дальнейшем, предложение по муке превышает спрос, — рассказали специалисты. — Пекарям есть из чего выбирать. Для полноценного функционирования рынка хлебопечения необходимо 18−20 миллионов тонн зерна. Такой объем зерна, даже с учетом экспорта, у нас в стране имеется.

Пшеничная и ржаная мука — основное сырье для производства хлеба. За обозначенный период рост средних цен производителей на внутреннем рынке, по официальным данным, на пшеничную муку составил 79,5 процента, на ржаную — 84,1 процента.

Однако средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов выросли за обозначенный период на 36,1 процента, а на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки — на 36,2 процента.

Другими словами, если цены производителей муки росли в среднем более чем на 16 процентов в год, то стоимость хлеба на прилавках магазинов росла в среднем не более чем на восемь процентов в год.

— Рост цен на хлебобулочные изделия за прошедший год был меньше, чем продовольственная инфляция, — резюмировали в Российской Гильдии пекарей и кондитеров, спрогнозировав, что в наступившем году цены на хлеб и булочные изделия вырастут в пределах не более инфляционных ожиданий, установленных правительством.

Дело в том, что на ценообразование, помимо хорошего урожая, влияет много факторов. К основным из них, кроме наценки торговых организаций, относятся арендные платежи, рост затрат на упаковку и транспорт, стоимость сырья и ингредиентов, оплата труда работников, отметили эксперты.

РОСПиК прогнозирует планомерное изменение цен на хлеб и булочные изделия в 2022 году в пределах инфляционных ожиданий, которые на сегодняшний день в оценках Центробанка составляют 4–4,5 процента, а по прогнозу правительства — четыре процента.

— Цены на хлеб не будут расти выше, чем показатели продуктовой инфляции, — заверили эксперты.

В Гильдии отмечают, что госрегулирование цен на хлеб нецелесообразно. Основная цель хлебопекарного сегмента экономики России заключается в удовлетворении потребностей населения в качественных и безопасных отечественных хлебобулочных изделиях, в том объеме и ассортименте, который соответствует предпочтениям разных групп покупателей, при обеспечении стабильности внутреннего производства.

— Госрегулирование цен на продтовары может рассматриваться только в качестве крайней временной меры влияния на рынок с целью достижения важнейших социально значимых целей, как это предусмотрено законом о торговле, — заявили специалисты. — Установление постоянного контроля уровня цен на продукты в условиях рыночной экономики способно привести к росту цен на другие товары за счет переноса сетями понесенных ими издержек. В итоге это также может привести к дефициту продтоваров, в отношении которых применяется госрегулирование цен.

Госрегулирование цен лишает рыночную экономику механизма саморегулирования спроса и предложения, согласования интересов покупателя и производителей. А, поскольку речь идет о продуктах первой необходимости, основной удар придется на малоимущие слои населения, добавили в Российской Гильдии пекарей и кондитеров.