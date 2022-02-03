«Это плохая сказка»: эксперт дал прогноз урожая пшеницы после снежной зимы

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Нынешняя зима подарила российским регионам невиданное количество снега. По прогнозам синоптиков, европейская часть страны сможет окончательно снять белое покрывало лишь во второй половине апреля. Как данное обстоятельство повлияет на урожай зерновых, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

«Такого снегопада давно не помнят здешние места». Эта фраза для зимы сезона-2021/2022 совсем не актуальна. Снег радует Московский регион с завидной регулярностью. Белый и пушистый, ледяной и колючий — он стал настоящей проблемой для горожан и коммунальных служб. А, по словам, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, терпеть его присутствие придется в текущем году нетипично долго: аж до второй декады апреля.

— По климату сход снежного покрова отмечается к первой декаде апреля. Но, учитывая тот фактор, что сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен. То есть снег растает во второй декаде апреля, — констатировал метеоролог.

Обилие зимних осадков благотворно влияет на природу. Талая вода, как известно, самая полезная. Она носит почетное звание «живая». Основная разница между простой водой и снежной заключается в расположении молекул. У талой воды они имеют упорядоченную структуру, а у обычной — разбросаны хаотично. Структурированная вода быстрее вступает в химическую реакцию, а значит, приносит больше пользы. Неслучайно у русского народа есть пословица «Много снега — много хлеба».

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Но так ли однозначно следует воспринимать нынешнее изобилие? Этот вопрос «Вечерняя Москва» задала агроному Михаилу Воробьеву.

— Наличие достаточного количества снега на полях — непременное условие для хорошего урожая озимой пшеницы, — отмечает эксперт. — Помимо влаги, которую он начинает отдавать с первыми лучами весеннего солнца, снежный покров несет функцию укрывного материала. При сугробах высотой около полуметра и более посевы могут выдержать даже тридцатиградусные морозы, которые в наших областях не наблюдались. Таким образом, аграрии вполне могут рассчитывать на хорошие урожаи.

Однако следует учитывать, что на конечный успех влияют не только условия, в которых перезимовали растения, предупреждает агроном. Так, большое значение имеют посевной материал и плодородность почвы. Первое чаще всего зависит от условий хранения, второе — от того, как «эксплуатировалась» пашня: вносилось ли в нее достаточное количество удобрений, был ли у земли период отдыха.

— Существует и еще одна опасность сочетания большого количества снега и относительно теплой зимы, — предупреждает Воробьев. — При недостаточном промерзании почвы растения «не засыпают». Более того, попадая в «тепличные условия», которые им обеспечивает снежный покров, они вступают в вегетацию. Помните, как в сказке «Мороз Иванович», где под снежной периной пробивалась зеленая травка? Только в случае с пшеницей — это плохая сказка. Есть большая вероятность того, что посевы просто будут уничтожены грибком.

Впрочем, даже при благоприятном стечении всех составляющих (хороших семенах, плодородной почве и условиях зимовки пшеницы) остается погодный фактор, отмечает агроном. Урожай озимых собирают в июле, и главное, чтобы до этого времени не случилось засухи. Иначе потраченный труд будет напрасен.

— Но в целом на сегодня — прогноз оптимистичный, — обнадежил эксперт.