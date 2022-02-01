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«Снега очень много»: Вильфанд рассказал, когда в Москве растают сугробы

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Снега очень много»: Вильфанд рассказал, когда в Москве растают сугробы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ожидать таяния сугробов в Москве стоит ко второй декаде апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 1 февраля.

По его словам, сход снежного покрова обычно ожидается к первой декаде. Но из-за большого количества снега в Москве этот срок затянется.

— По климату сход снежного покрова отмечается к первой декаде апреля. Но, учитывая тот фактор, что сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен. То есть снег растает во второй декаде апреля, — цитирует синоптика «Москва 24».

В столице и области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 1 февраля. Причиной продления «желтого» уровня является гололедица.

Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

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