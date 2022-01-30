Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в Москве 31 января и 1 февраля

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в Москве 31 января и 1 февраля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

— 31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату, — заявил метеоролог.

По его словам, такие показатели примерно на 10 градусов опережают климатическую норму данного периода, пишет ТАСС.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что порядка 25 процентов месячной нормы снега ожидается в столице в ближайшие двое суток. Он объяснил, что такие погодные явления связаны с действием циклона «Надя».

Так, в грядущие 24 часа в Москве прогнозируется до четырех миллиметров осадков. При этом видимость ухудшится до одного километра. В ночь с 31 января на 1 февраля центр циклона окажется над городом, из-за чего снегопады усилятся. В этот период в столице ожидается прирост снежного покрова на шесть миллиметров.

Читайте также:
Роман Вильфанд Московская область Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте