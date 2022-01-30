Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в Москве 31 января и 1 февраля

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Жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

— 31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату, — заявил метеоролог.

По его словам, такие показатели примерно на 10 градусов опережают климатическую норму данного периода, пишет ТАСС.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что порядка 25 процентов месячной нормы снега ожидается в столице в ближайшие двое суток. Он объяснил, что такие погодные явления связаны с действием циклона «Надя».

Так, в грядущие 24 часа в Москве прогнозируется до четырех миллиметров осадков. При этом видимость ухудшится до одного километра. В ночь с 31 января на 1 февраля центр циклона окажется над городом, из-за чего снегопады усилятся. В этот период в столице ожидается прирост снежного покрова на шесть миллиметров.