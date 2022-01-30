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В столице выпадет четверть месячной нормы осадков в ближайшие двое суток

Виктория Сикерина

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В столице выпадет четверть месячной нормы осадков в ближайшие двое суток
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порядка 25 процентов месячной нормы снега ожидается в столице в ближайшие двое суток. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что такие погодные явления связаны с действием циклона «Надя».

Так, в грядущие 24 часа в Москве прогнозируется до четырех миллиметров осадков. При этом видимость ухудшится до одного километра. В ночь с 31 января на 1 февраля центр циклона окажется над городом, из-за чего снегопады усилятся. В этот период в столице ожидается прирост снежного покрова на шесть миллиметров.

— Таким образом, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50–52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 сантиметров, — пояснил Тишковец.

Метеоролог добавил, что последний день января, на который обычно приходятся рекордно низкие температуры, окажется достаточно теплым.

— Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на девять градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от нуля до минус пяти градусов, — заключил синоптик на официальной странице в социальной сети Instagram.

До этого Евгений Тишковец рассказал, что в середине предстоящей недели снегопады в столице начнут ослабевать. Дневная температура воздуха к следующим выходным установится на отметке в минус 10 градусов, а ночная — в минус 15 градусов.

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