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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю февраля

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю февраля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В середине предстоящей недели снегопады в столице начнут ослабевать. Дневная температура воздуха к следующим выходным установится на отметке в минус 10 градусов, а ночная — в минус 15 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 30 января.

Синоптик отметил, что к среде осадки в виде снега приобретут символический очаговый характер. При этом к выходным дням ожидается практически полное прекращение снегопадов.

— Но окрепнут морозы: если в среду ожидается минус три–восемь, то с каждым днем будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до минус 10–15, днем не выше минус 5–10, — предупредил эксперт на своей странице в Instagram.

Тишковец добавил, что такие погодные явления ненадолго закрепятся в Москве. К концу первой декады февраля температура приблизится к нулевой отметке.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 31 января. Метеорологи отметили, что предупреждение действует из-за сильного ветра, метели и образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.

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