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«Желтый» уровень опасности объявили в столице из-за метели и гололеда

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в столице из-за метели и гололеда
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в субботу, 29 января.

Синоптики отметили, что предупреждение действует из-за сильного ветра, метели и образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Опасность гололедицы в Москве и регионе сохранится до 13.00 31 января. Угроза метели и порывов ветра до 17 метров в секунду продлится в период с 5.00 до 15.00 30 января.

В Москве продолжается очистка улиц от снега. Его погружают и вывозят специалисты столичного Комплекса городского хозяйства.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что средняя температура в последний день января и начале февраля будет составлять в столице около минус трех градусов, что климатически соответствует показателю для 10–11 марта. Синоптик добавил, что климатически 31 января и 1 февраля являются самыми холодными днями. Но в этом году в эти дни будет очень тепло. Например, в Москве будет на восемь градусов выше нормы.

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