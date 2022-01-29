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Столичные коммунальщики продолжают очищать улицы города от снега

Михаил Алимов

Город
Столичные коммунальщики продолжают очищать улицы города от снега
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В Москве продолжается очистка улиц от снега. Его погружают и вывозят специалисты столичного Комплекса городского хозяйства.

— Под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Также специалисты очищают от снега и наледи фасады зданий и кровлю крыш. Все работы проводятся в светлое время суток, а территория внизу специально огорожена.

До этого сообщалось, что в субботу, 29 января, погоду в столичном регионе будет определять передняя часть ложбины циклона. Будет облачно, пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4–2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–2 градуса мороза.

Ветер будет дуть переменного направления со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

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