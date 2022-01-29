«Циклон продолжит портить погоду»: синоптики сообщили о снеге в Москве 29 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 29 января, погоду в столичном регионе будет определять передняя часть ложбины циклона. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне семи–двух градусов мороза.

Ветер будет дуть переменного направления со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атлантический циклон в столичном регионе продолжит портить погоду. Температура воздуха выше климатических значений на четыре-шесть градусов, атмосферное давление пониженное. Такие колебания метеопараметров при повышенной влажности воздуха могут спровоцировать приступы недомогания. Понижение атмосферного давления может стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей с артериальной гипертензией, вегето-сосудистой дистонией, нарушением сердечного ритма, мигренью, вегетативными нарушениями.

Необходимо контролировать артериальное давление и не допускать резких скачков, принимать вовремя рекомендованные врачом лекарственные средства. Здоровым людям, любящим активный образ жизни субботний день можно провести на лыжной трассе и катках, да и метеозависимым гражданам не помешают прогулки на свежем воздухе, которые будут способствовать не только общему укреплению тонуса, но и хорошему настроению.

Синоптик предупредил москвичей о мартовской температуре в ближайшие дни. Средняя температура в последний день января и начале февраля будет составлять в столице около минус трех градусов, что климатически соответствует показателю марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.