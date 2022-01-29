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Синоптик предупредил москвичей о мартовской температуре в ближайшие дни

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптик предупредил москвичей о мартовской температуре в ближайшие дни
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Средняя температура в последний день января и начале февраля будет составлять в столице около минус трех градусов, что климатически соответствует показателю марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус десять градусов, а днем будет нуль-минус два градуса, по области до плюс одного градуса. Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к трем градусам мороза. Такая температура является средней для 10-11 марта, — рассказал он.

Синоптик добавил, что климатически 31 января и 1 февраля являются самыми холодными днями. Но в этом году в эти дни будет очень тепло. Например, в Москве будет на восемь градусов выше нормы, сообщает РИА Новости.

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до полудня воскресенья. Синоптики отметили, что предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.

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