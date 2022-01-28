«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до полудня воскресенья

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до полудня 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в пятницу, 28 января.

Синоптики отметили, что предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.

— Период предупреждения — до 12:00 30 января. Гололедица, — говорится в сообщении.

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет снег.

Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля. Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.