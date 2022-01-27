«Глубокий циклон»: синоптики рассказали о снежной погоде в Москве на выходных

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 27 января.

Она отметила, что такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет несущественный снег.

— Минимальная температура в Москве — минус шесть–восемь градусов, по области — до минус 11 градусов. Дневная температура в субботу — около минус пяти градусов, по области — до минус девяти градусов. Небольшой снежок. Он сохранится и в воскресенье, — заявила метеоролог.

В ночь на 30 января в столице ожидается потепление до минус одного градуса, в области — до минус шести градусов.

Однако в последний день января над городом закрепится глубокий циклон. Из-за него ожидается большое количество осадков.

— Мы рассчитываем, что все дни погода будет снежной, в этот период, с 27 по 31 января включительно, в городе может выпасть 8–10 миллиметров осадков. Высота снежного покрова за эти дни изменится, — цитирует RT слова Поздняковой.

Ранее москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в последний день января.