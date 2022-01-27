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Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве 31 января

Виктория Сикерина

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Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве 31 января
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферно давлении в последний день января. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Метеоновости» в четверг, 27 января.

Метеорологи отметили, что в понедельник вероятно повторение рекорда 1949 года.

— По последним расчетам, в последний день января атмосферное давление в Москве понизится до 723 миллиметров ртутного столба (964 гПа). А это значит, что может быть повторен рекорд 1949 года с минимальным давлением 723,2 миллиметра ртутного столба (964,2 гПа), — заявили специалисты.

Однако 1 февраля уровень атмосферного давления увеличится более чем на 10 единиц, говорится в сообщении на официальном сайте «Метеоновостей».

До этого стало известно, что прирост снежного покрова до восьми миллиметров ожидается в столице до конца текущей недели. Синоптики рассказали, что в утренние часы четверга температура воздуха составит до минус 10 градусов, а в дневные — до минус семи градусов. При этом в пятницу в городе выпадет до трех миллиметров снега, однако потеплеет на 1–1,5 градуса.

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