Снежный покров в столице к концу недели может вырасти до восьми миллиметров

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прирост снежного покрова до восьми миллиметров ожидается в столице до конца текущей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в среду, 26 января.

Синоптики отметили, что в ближайшие сутки погодные условия останутся спокойными. В утренние часы четверга температура воздуха составит до минус 10 градусов, а в дневные — до минус семи градусов.

— Но вечером характер погоды начнет меняться, и в пятницу, с приближением с северо-запада очередного циклона, вновь пойдет снег, понемногу ослабляя морозы, — заявили в пресс-службе.

В пятницу в городе выпадет до трех миллиметров снега, однако потеплеет на 1–1,5 градуса.

— В субботу снегопады могут принести до пяти миллиметров осадков, ночные морозы ослабеют до минус 5–10, дневные — до минус 2–7, — добавили метеорологи.

На официальном сайте центра погоды уточнили, что в среду утром высота снежного покрова в центре Москвы достигла 43 сантиметров.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до полуночи 28 января. Предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.