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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области до полуночи 28 января

Виктория Сикерина

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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области до полуночи 28 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до полуночи 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в среду, 26 января.

Синоптики отметили, что предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья.

— Прочие опасности. Период предупреждения — до 00:00 28 января. Гололедица, — говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В среду, 26 января, в столичном регионе погоду будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру повысится до 749 миллиметров ртутного столба. В облаках появятся просветы, и местами покружит слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть–четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне девяти–четырех градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снежная и относительно теплая погода ожидается в столице в конце текущего месяца.

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