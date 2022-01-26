Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни января

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Снежная и относительно теплая погода ожидается в столице в конце текущего месяца. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 26 января.

Она отметила, что в указанный период прогнозируется температура воздуха на пять–шесть градусов выше климатической месячной нормы.

— Месяц закончится у нас погодой облачной, снежной и относительно теплой, потому что в течение суток мы ожидаем, что в Москве будет минус один–шесть. Хотя 31 января по климату — самый холодный день года, — сказала метеоролог в беседе с РИА Новости.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до утра четверга из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России во вторник, 25 января. Синоптики отметили, что особенный режим также ввели в столице с 21:00 вторника до 07:00 среды. В этот период ожидаются обильные осадки в виде снега.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в столицу придут небольшие морозы.