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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до утра четверга

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до утра четверга
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 четверга из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России во вторник, 25 января.

Синоптики отметили, что особенный режим также ввели в столице с 21:00 вторника до 07:00 среды. В этот период ожидаются обильные осадки в виде снега.

Такое же предупреждение действует в Московской области до 09:00 26 января, говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несущественный снегопад ожидается в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится. По его словам, на такие погодные явления будет влиять атмосферный фронт, который приближается с северо-запада.

При этом во вторник в городе также прогнозируется похолодание до минус девяти градусов, а в области — до минус 11 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

Ранее стало известно, метеорологи зафиксировали в Москве более 120 процентов январской нормы снега с начала месяца.

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