Москвичей предупредили о снегопаде вечером 25 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несущественные осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что на такие погодные явления будет влиять атмосферный фронт, который приближается с северо-запада.

— В Москве и по области преимущественно облачная погода, ближе к вечеру пойдет снег, сильных осадков не будет. В течение ночи снега будет больше, чем его будет сегодня вечером и завтра утром, — заявил синоптик.

Леус уточнил, что во вторник в городе также прогнозируется похолодание до минус девяти градусов, а в области — до минус 11 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

— Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы, — цитирует ТАСС его слова.

Ранее стало известно, метеорологи зафиксировали в Москве более 120 процентов январской нормы снега с начала месяца.

Также в Гидрометцентре РФ рассказали, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 22:00 вторника. Предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах городов.