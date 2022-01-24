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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области до вечера вторника

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области до вечера вторника
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 22:00 вторника. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в понедельник, 24 января.

Метеорологи отметили, что предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах городов, говорится в сообщении.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в столицу придут небольшие морозы. По словам эксперта, московскую погоду в начале недели будет определять циклон.

Так, в понедельник, 24 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный ветер. Столбики термометров в ночные часы опустятся до минус 16–18 градусов, а днем достигнут 6–8 градусов с отрицательными показателями, уточнила спикер.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что по количеству осадков в виде снега в Москве январь опередит климатическую норму месяца примерно на 30 процентов.

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