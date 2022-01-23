«Придут морозы»: метеоролог рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

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На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в Москву придут небольшие морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, московскую погоду в начале недели будет определять циклон:

— Снежная и морозная погода нас ждет на будущей неделе в Москве. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 2–10 градусов, а ночные — минус 12–18.

В понедельник, 24 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный ветер. Столбики термометров в ночные часы опустятся до минус 16–18 градусов, а днем достигнут 6–8 градусов с отрицательными показателями, уточнила спикер.

По словам Поздняковой, на следующий день, 25 января, немного потеплеет, однако сохранится повышенное атмосферное давление.

— В этот день температурные показатели поднимутся на 1–2 градуса. Так, ночью ожидается минус 15–17 градусов, а днем — минус 6–8, ветер будет слабый.

В среду, 26 января, в столичном регионе ожидаются сильный туман, небольшой снег и переменная облачность. Воздух в городе прогреется в ночные часы до 11–13 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до минус 1–4 градусов.

Самая холодная ночь, по словам эксперта, ожидается в четверг, 27 января. Именно в этот день москвичи ощутят морозную погоду.

— На будущей неделе ночь на 27 января окажется самой холодной. Столбики термометра опустятся до минус 16–18 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность, местами дымка. Днем немного потеплеет — до 6–9 градусов с отметкой минус.

По словам синоптика, морозы отступят в последний рабочий день недели, 28 января:

— В этот день нас ожидает переменная облачность. Ночью температурные показатели окажутся на уровне минус 11–13 градусов, а днем — 6–8 с отрицательным значением. Ветер будет дуть южный, умеренный.

Выходные, по словам метеоролога, окажутся довольно теплыми. Температурный режим в дневные часы составит минус 5–7 градусов, а в ночные — минус 6–12.