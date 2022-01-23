Январские сугробы в столице превысят климатическую норму на 30 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По количеству осадков в виде снега в Москве январь опередит климатическую норму месяца примерно на 30 процентов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 23 января.

— Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30 процентов, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики, — заявил метеоролог на официальной странице в социальной сети Instagram.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в столицу придут небольшие морозы. По словам эксперта, московскую погоду в начале недели будет определять циклон.

Так, в понедельник, 24 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный ветер. Столбики термометров в ночные часы опустятся до минус 16–18 градусов, а днем достигнут 6–8 градусов с отрицательными показателями, уточнила спикер.