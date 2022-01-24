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Свыше 120 процентов январской нормы снега выпало в столице с начала месяца

Виктория Сикерина

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Свыше 120 процентов январской нормы снега выпало в столице с начала месяца
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики зафиксировали в столице более 120 процентов январской нормы снега с начала месяца. Об этом сообщили в пресс-службе «Метеоновостей» в понедельник, 24 января.

— В минувшие выходные дни череда ненастных циклонов, засыпавших столицу и ее окрестности снегом, завершилась. К утру понедельника в Москве выпало уже чуть более 120 процентов от месячной нормы, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение специалистов.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 22:00 вторника. Предупреждение действует из-за образования гололедицы на улицах городов.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в столицу придут небольшие морозы. По словам эксперта, московскую погоду в начале недели будет определять циклон.

Так, в понедельник, 24 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный ветер. Столбики термометров в ночные часы опустятся до минус 16–18 градусов, а днем достигнут 6–8 градусов с отрицательными показателями, уточнила спикер.

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