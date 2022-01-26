«Умеренно морозная»: синоптики сообщили москвичам о погоде 26 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В среду, 26 января, в столичном регионе погоду будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру повысится до 749 миллиметров ртутного столба. В облаках появятся просветы, и местами покружит слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть–четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне девяти–четырех градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве сохранится умеренно морозная погода. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормальных для этого времени года значений.

Для лиц без серьезных проблем со здоровьем и не метеозависимых такие погодные условия являются характерными и не влияют на общее состояние. Метеозависимые люди, особенно при наличии в анамнезе хронических заболеваний или перенесшие недавно острые заболевания, люди со сниженным адаптационным потенциалом и ослабленным иммунитетом очень чувствительны даже к небольшим колебаниям погодных факторов. Это может сопровождаться симптомами общего недомогания, головными болями, резкими скачками артериального давления и немотивированной тревожностью.

Высокая влажность и температурные колебания негативно сказываются на состоянии людей с заболеваниями суставов, отмечается рост острых респираторных и простудных заболеваний. Уменьшить проявления метеообусловленных недомоганий помогут соблюдение медицинских рекомендаций, лечение основного заболевания и профилактика.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до утра четверга из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России во вторник, 25 января. Синоптики отметили, что особенный режим также ввели в столице с 21:00 вторника до 07:00 среды. В этот период ожидаются обильные осадки в виде снега.