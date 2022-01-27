Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Световой день увеличится более чем на 1,5 часа в столице к концу зимы

Виктория Сикерина

Город
Световой день увеличится более чем на 1,5 часа в столице к концу зимы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в четверг, 27 января.

Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.

По словам астрономов, Солнце продолжит двигаться по созвездию Козерога до 16 февраля. После этого светило перейдет в созвездие Водолея. При этом в феврале лучше отказаться от наблюдений за Солнцем. В телескоп будут видны лишь пятна, подчеркнули специалисты.

— Если пятна достаточно крупные, наблюдения можно проводить даже невооруженным глазом. Но необходимо помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы учреждения.

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет снег.

Читайте также:
Москва зима Московский планетарий
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте