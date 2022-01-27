Световой день увеличится более чем на 1,5 часа в столице к концу зимы

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Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в четверг, 27 января.

Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.

По словам астрономов, Солнце продолжит двигаться по созвездию Козерога до 16 февраля. После этого светило перейдет в созвездие Водолея. При этом в феврале лучше отказаться от наблюдений за Солнцем. В телескоп будут видны лишь пятна, подчеркнули специалисты.

— Если пятна достаточно крупные, наблюдения можно проводить даже невооруженным глазом. Но необходимо помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы учреждения.

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет снег.