Водители ЦОДД более 700 раз помогли автомобилистам и пешеходам в 2021 году
Сюжет:Итоги — 2021
За прошедший 2021 года водители парконов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) более 700 раз оказали помощь московским автомобилистам и пешеходам. Об этом в субботу, 29 января, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ЦОДД.
Всего за соблюдением правил движения в столице следят более сотни парконов ЦОДД. Для оказания любой экстренной помощи они оборудованы «расширенной» аптечкой, большими огнетушителями, сигнальными конусами, домкратами, буксировочными тросами и прочими полезными вещами.
В пресс-службе подчеркнули, что во время патрулирования улиц водители становятся свидетелями разных ситуаций. Например, заглохший двигатель, плохое самочувствие пешехода или водителя, какие-нибудь проявления несправедливости и даже потерявшиеся животные. Во всех этих случаях водители ЦОДД оказывают помощь.
Так, например, они помогли найти потерявшегося ребенка на Большой Пироговской улице 5 июля. В октябре сотрудники нашли в районе Ботанического сада потерявшегося пса и смогли связаться с его хозяином при помощи номера телефона ошейнике.
Они даже помогли девушке, которую избивал мужчина в Малом Ивановском переулке. Сотрудники остановили нападавшего и вызвали полицию и скорую помощь, оставаясь с пострадавшей до приезда служб.
Кроме того, за прошедший год водители ЦОДД запустили 390 двигателей, поменяли и подкачали колеса более 130 раз, 96 раз оказывали помощь при ДТП и отбуксировали 63 автомобиля.