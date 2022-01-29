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Водители ЦОДД более 700 раз помогли автомобилистам и пешеходам в 2021 году

Евгений Белоусов

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Водители ЦОДД более 700 раз помогли автомобилистам и пешеходам в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедший 2021 года водители парконов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) более 700 раз оказали помощь московским автомобилистам и пешеходам. Об этом в субботу, 29 января, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ЦОДД.

Всего за соблюдением правил движения в столице следят более сотни парконов ЦОДД. Для оказания любой экстренной помощи они оборудованы «расширенной» аптечкой, большими огнетушителями, сигнальными конусами, домкратами, буксировочными тросами и прочими полезными вещами.

В пресс-службе подчеркнули, что во время патрулирования улиц водители становятся свидетелями разных ситуаций. Например, заглохший двигатель, плохое самочувствие пешехода или водителя, какие-нибудь проявления несправедливости и даже потерявшиеся животные. Во всех этих случаях водители ЦОДД оказывают помощь.

Так, например, они помогли найти потерявшегося ребенка на Большой Пироговской улице 5 июля. В октябре сотрудники нашли в районе Ботанического сада потерявшегося пса и смогли связаться с его хозяином при помощи номера телефона ошейнике.

Они даже помогли девушке, которую избивал мужчина в Малом Ивановском переулке. Сотрудники остановили нападавшего и вызвали полицию и скорую помощь, оставаясь с пострадавшей до приезда служб.

Кроме того, за прошедший год водители ЦОДД запустили 390 двигателей, поменяли и подкачали колеса более 130 раз, 96 раз оказывали помощь при ДТП и отбуксировали 63 автомобиля.

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