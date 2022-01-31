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«Желтый» уровень погодной опасности продлен в столичном регионе

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень погодной опасности продлен в столичном регионе
Зимняя дорога / Фото: Анна Быкова

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 1 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Причиной продления «желтого» уровня является гололедица.

— Предупреждение об опасности будет действовать до 10:00 1 февраля, — говорится в сообщении.

30 января руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что порядка 25 процентов месячной нормы снега ожидается в столице в ближайшие двое суток. Он объяснил, что такие погодные явления связаны с действием циклона «Надя».

Так, в грядущие 24 часа в Москве прогнозируется до четырех миллиметров осадков. При этом видимость ухудшится до одного километра. В ночь с 31 января на 1 февраля центр циклона окажется над городом, из-за чего снегопады усилятся. В этот период в столице ожидается прирост снежного покрова на шесть миллиметров.

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