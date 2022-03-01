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BMW остановила поставки автомобилей в Россию

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
BMW остановила поставки автомобилей в Россию
Фото: Unsplash

Немецкая компания BMW объявила о новых мерах в России из-за геополитической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.

— В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации, — говорится в сообщении.

Производство автомобилей было организовано на заводе «Автотор» в Калининграде, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

27 февраля глава британской BP Бернард Луни заявил, что вышел из совета директоров Роснефти. При этом корпорация также избавится от своей доли в Роснефти из-за проводимой Россией спецоперации на Украине.

Совет директоров BP продаст свою доли в Роснефти: компания владела 19,75 процента акций предприятия с 2013 года. В BP заключили, что она на протяжении 30 лет работала с российскими коллегами, однако нынешняя ситуация заставляет ее прекратить сотрудничество.

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