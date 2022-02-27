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Глава British Petroleum покинул совет директоров Роснефти

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Глава British Petroleum покинул совет директоров Роснефти
Фото: rosneft.ru/РОСНЕФТЬ

Глава британской нефтекорпорации British Petroleum Бернард Луни выходит из совета директоров «Роснефти». Сама корпорация также избавится от своей доли «Роснефти» из-за проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля.

Совет директоров British Petroleum продаст свою доли в «Роснефти». Нефтекорпорация владела 19,75 процента акций «Роснефти» с 2013 года. Как отмечается в сообщении корпорации, она на протяжении 30 лет работала с российскими коллегами, однако нынешняя ситуация заставляет ее прекратить сотрудничество.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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