Компания Apple прекратила продажу техники в онлайн-магазине в России

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Компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России.

На сайте компании сообщается, что все товары Apple временно недоступны для доставки в РФ. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «доставка» появляется сообщение «в настоящее время недоступно».

Специалисты Центробанка России рассказали, как теперь будут работать на территории страны pay-сервисы после введения антироссийских санкций Запада. Изменения коснутся таких систем, как Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию о работе данных сервисов и узнала у эксперта, что делать, если возникли проблемы при оплате услуг.