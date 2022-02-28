Что делать, если возникли сбои при оплате картой или телефоном

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Специалисты Центробанка РФ рассказали, как теперь будут работать на территории страны pay-сервисы после введения антироссийских санкций Запада. Изменения коснутся таких систем, как Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию о работе данных сервисов и узнала у эксперта, что делать, если возникли проблемы при оплате услуг.

Итак, указанные системы продолжат свою работу в стандартном режиме для карт всех банков, за исключением тех, которые оказались в санкционном списке западных стран. Так, pay-сервисы не будут работать только у таких финансовых организаций, как «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Внутри страны пластиковые карты всех банков, входящих в систему Visa и Mastercard, работают бесперебойно на территории России. Это остается возможным по той причине, что с 2015 года все операции с использованием этих систем обрабатываются в российских процессинговых центрах. О чем в России позаботились в период первой санкционной волны.

При желании же клиента оплатить услугу, прибегая к системам Apple Pay и Google Pay, стоит учесть, что в таком случае происходит токенизация банковской карты и процесс оплаты обрабатывается в США. Это в результате и влечет за собой блокировку работы карт банков, входящих в санкционный список.

В свою очередь Центральный Банк России гражданам рекомендует носить с собой не только телефон, но и «пластик» абсолютно всех банков, у которых функция бесконтактной оплаты сохранится. Это необходимо на тот случай, если человек, имеющий карту «Тинькофф банка» или любого другого финучреждения, не попавшего под санкции, захочет оплатить покупку с помощью pay-сервисов, а в торговой точке будет стоять терминал того банка, который «под запретом».

А терминал — именно то устройство, к которому клиенты прислоняют свой телефон или пластиковую карту, чтобы оплатить услугу. И бесконтактная оплата на некоторых объектах может не работать, даже если клиент использует «кошелек» банка, не входящего в санкционный список. По этой причине любителям безналичной оплаты стоит при походах в магазины не забывать и о карточках.

Если при оплате услуг возникают какие-либо сбои и вы уверены, что это не связано с введенными западными ограничениями или ухудшением функций pay-сервисов, есть несколько способов решить проблему, рассказал в беседе с «ВМ» специалист в области кибербезопасности Игорь Понохин.

Итак, для начала следует проверить исправность интернет-соединения, если речь идет о бесконтактной оплате:

— Если проблем с соединением нет, а платеж до сих пор не прошел, есть смысл обратиться в техническую поддержку платежного ресурса. В письме следует указать номер электронного кошелька и причину обращения. Если ваши адресаты получили ваше сообщение и проблема связана именно с технической стороной, с вами должны оперативно связаться и решить проблему. Исходя из практики, после устранения неполадок система перезагружается и работает уже бесперебойно.

Помимо сбоя самой платежной системы, могут происходить ошибочные списания лишней суммы во время некоторых финансовых операций, особенно когда речь идет о покупке зарубежных продуктов с использованием рублевой карты:

— Именно оплата рублями, особенно за пределами страны, часто может вызывать неудобства. В ожидании итоговой суммы для оплаты, например, в размере 1000 рублей, вы видите, что в результате с вас списывается более 2000 рублей. Такие случаи происходят в связи с изменением курса на момент списания.

В данном случае собеседник «ВМ» отметил, что лучше при покупках иностранных товаров использовать валютную карточку, а не рублевую. Это позволит избежать лишнего списания средств.

Страны Запада требуют отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее не стоит.