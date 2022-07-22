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Правительство России включило Грецию, Данию и Хорватию в список недружественных стран

Георгий Соланович
В мире
Правительство России включило Грецию, Данию и Хорватию в список недружественных стран
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Правительство России в пятницу, 22 июля, включило Грецию, Данию и Хорватию в список недружественных стран.

Помимо этого, в список вошли Словения и Словакия.

Новость дополняется.

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