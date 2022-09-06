Песков: На сессии с Путиным на ВЭФ не будет разговора о мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

На пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) тема мобилизации подниматься не будет. Информацию об этом во вторник, 6 сентября, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

В понедельник, 5 сентября, российский лидер прибыл во Владивосток. Он отправится на полигон Сергеевский в Приморье, чтобы понаблюдать, как проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», а после примет участие в Восточном экономическом форуме.

На следующий день президент России провел совещание с представителями Министерства обороны после приезда на полигон Сергеевский. На встрече присутствовали глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Совещание проходило в закрытом режиме.