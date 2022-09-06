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Кремль: Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны

Елена Самойлова
Политика
Кремль: Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проводит совещание с представителями Министерства обороны после приезда на полигон Сергеевский. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны, — заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что на встрече присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Совещание проходит в закрытом режиме, передает РИА Новости.

В понедельник, 5 сентября, российский лидер прибыл во Владивосток. Он отправится на полигон Сергеевский в Приморье, чтобы понаблюдать, как проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», а после примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кроме того, делегации из недружественных стран посетят ВЭФ, как сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунов.

Сергей Шойгу Владивосток совещание Владимир Путин Минобороны
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